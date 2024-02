Grande Fratello | Perla si confida con Mirko e svela il vero motivo per cui si è schierata contro Beatrice Video

Grande Fratello,

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Da quandoBrunetti ha fatto il suo ritorno all’interno della Casa delVatiero si è spesso trovata a confrontarsi con lui. L’imprenditore di Rieti infatti, già da prima di mettere piede in Casa, aveva confessato di voler provare a fare ragionare tutti i concorrenti attualmente in gioco e provare a recuperare la pace tra di loro. In questi giorni infatti, come ben noto, la Casa è totalmente spaccata in due: da una parteLuzzi, supportata solamente da Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli; dall’altra tutto il resto degli inquilini. Ed è stato proprio, durante un confronto con l’ex fidanzata a suggerirle di andare avanti per la sua strada, senza creare inutili guerrela Luzzi.però, di pronta ...