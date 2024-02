Grande Fratello | Monia La Ferrera innamorata del fratello di Greta Rossetti

completamente senza parole, Monia ha rivelato che a farli non glielo posso dire però!" Scopri le ultime news su Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilha spesso visto nascere storie d’amore, e questa volta non fa eccezione perLa. Tuttavia, l’ex concorrente non ha trovato l’amore all’interno della Casa, bensì al di fuori, con una persona che non ha mai varcato quella soglia. Si tratta deldi una ex gieffina. Lo scoop è stato L'articolo