Durante la serata di ieri, Perla Vatiero in confidenza con Mirko Brunetti - entrato al Grande Fratello come ospite per alcuni giorni - ha fatto una rivelazione inaspettata su Beatrice Luzzi : "L'ho fatto un po' per la situazione, un po' per loro". Senza giri

Grande Fratello, Mirko Brunetti infastidito della complicità tra Perla Vatiero e Alessio Falsone: la reazione di lei (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mirko Brunetti si è preso un momento con Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello per parlare di ciò che ha visto con Alessio Falsone di alcune cose del passato lasciate in sospeso. In particolare, si è focalizzato sul rapporto di complicità che la ragazza campana ha costruito nella casa con Alessio Falsone e che non gli è andato giù. La Vatiero ci ha tenuto a smentire quanto affermato dall'ex fidanzato, non convincendolo del tutto. Riusciranno definitivamente a chiarirsi e a tornare insieme? GF 2023: Mirko Brunetti geloso di Perla Vatiero Mirko Brunetti ha parlato per circa due ...

