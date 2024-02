“Grande Fratello” | Massimiliano Varrese sbotta e avvisa gli altri concorrenti | «Così non si va avanti»

Lo sfogo di Varrese Tempo di bilanci e riflessioni per i concorrenti del Grande Fratello . Tra tutti Massimiliano Varrese , che si è detto stanco delle continue discussioni che animano la Casa di

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 16 febbraio 2024) News Tv,sembra aver raggiunto il limite di sopportazione per alcune dinamiche interne alla casa del “”. Le telecamere del reality show ci mostrano una scena in cui l’attore prende in mano la situazione per sormontare i problemi relazionali tra gli inquilini. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “”, un nuovo video di Perla Vatiero scatena i social: «Ecco che tipo di persona è» Leggi anche: “”, Rebecca Staffelli lancia uno scoop in diretta: Monia ha una nuova fiamma “”: attriti tra i coinquilini La situazione dentro alla casa del “” è piuttosto tesa nelle ultime settimane. Gli ...