Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi non tornerà più nella Casa l' indiscrezione

Nei giorni scorsi, nella Casa del Grande Fratello , Giuseppe Garibaldi , a meno di due settimane dal primo malore, è stato nuovamente male e ha lasciato la Casa per nuovi accertamenti medici come annunciato da Alfonso Signorini nel

Momento delicatissimo al Grande Fratello per Beatrice . In questi giorni è finita nuovamente e pesantemente nel mirino degli altri concorrenti, ... (caffeinamagazine)

Eccellenze Meridionali Mirko e Perla si confrontano al Grande Fratello : "Non riesco a togliermi dalla testa quel momento in cui stavamo insieme e di ... (eccellenzemeridionali)

Grande Fratello, nuovi dettagli e cause del malore di Garibaldi: il rientro ora è a rischio: Il gieffino potrebbe non riuscire a tornare nel reality show di Alfonso Signorini: la segnalazione e gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute ...

GF, Mirko e Perla si confrontano: «Non riesco a non pensare a quando stavamo insieme e di me non te ne fregava un ca***»: Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono due grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Al momento, lei è una concorrente ufficiale, mentre, lui è solamente ospite in ...

Fiordaliso, quel dettaglio che ha ‘meravigliato’ il pubblico del Gf: ecco cosa ha fatto la cantante: Nell'ultima puntata del Grande Fratello l'ex concorrente Fiordaliso ha fatto un gesto che ha sorpreso il pubblico e i telespettatori.