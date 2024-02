I rumors delle ultime ore suggeriscono che Giuseppe Garibaldi , il concorrente del Grande Fratello , che ha lasciato la Casa all'inizio della settimana per motivi di salute , non farà ritorno nel Lyft di Cinecittà, nonostante le sue condizioni

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Secondo voci di corridoio,non farà ritorno nelladel, nonostante le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. I rumors delleore suggeriscono che, il concorrente del, che ha lasciato laall'inizio della settimana per motivi di salute, non farà ritorno nel Lyft di Cinecittà, nonostante le sue condizioni di salute non sembrano destare particolari preoccupazioni. Stato di salute didopo aver lasciato ilGli autori dele la produzione del programma stanno ...

Come per magia ultimamente Massimiliano Varrese ha nuovamente cambiato repertorio all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, o almeno è ... (tuttivip)

Stamattina nella casa del Grande Fratello c’è stata una brutta scena che non è passata inosservata: infatti su X (ex Twitter) si vede Beatrice Luzzi ... ()

La volta buona, Stefania Orlando in difficoltà: “Io e il mio ex non ci sentiamo”: La volta buona, la causa della fine del matrimonio dell'ospite potrebbe essere il Grande Fratello Oggi Caterina Balivo, dopo aver dato ampio risalto alle ...

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi non torna in Casa Ultime indiscrezioni: Secondo indiscrezioni circolanti, sembra che Giuseppe Garibaldi non farà ritorno nella Casa del Grande Fratello, anche se le sue condizioni di salute non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime in giardino, ma per alcuni gieffini è tutta una tattica [VIDEO]: In questi giorni, al Grande Fratello si sono riaccese le tensioni tra Beatrice Luzzi e gli altri concorrenti della Casa di Cinecittà: a eccezione di Stefano Miele, Simona Tagli e Sergio D'Ottavi, ...