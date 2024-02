Grande Fratello | ecco quanto guadagnano i concorrenti al giorno? Non riuscirai a crederci

Caro fratello, ti ringrazio per la testimonianza!". (Foto Diocesi feste fallite i preparativi si svolgono in un clima di grande Ecco da dove veniamo, dal paese delle feste fallite". Di qui l'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Vi siete mai chiestidel2024 in unall’interno della casa? Le cifre pazzesche. (Mediaset Infinity – Notizie.com)Il2024 è stato caratterizzato, come ormai accade da parecchio tempo, da un numero molto elevato di polemiche ma, allo stesso tempo, anche da tantissimi momenti davvero molto toccanti e commoventi che hanno fatto la differenza. Sebbene gli ascolti quest’anno abbiano premiato soltanto a metà, complice una concorrenza della Rai davvero molto spietata, allo stesso tempo ci sono state, come sempre, delle dinamiche davvero molto interessanti che hanno fatto appassionare milioni e milioni di telespettatori. Una su tutte? Quella tra Mirko e Greta, ma anche quello tra Beatrice ...

Simona Tagli si è schierata dalla parte di Beatrice Luzzi criticando in maniera piuttosto spigolosa Greta Rossetti , criticando il modo in cui ... (anticipazionitv)

Come sicuramente sapete, nella casa del Grande Fratello non è attualmente presente Garibaldi dopo il Malore avuto nei giorni scorsi. Non ha potuto ... (caffeinamagazine)

Morte di Massimo, si indaga per omicidio stradale: Si cercano di capire le cause del fuoristrada. Oggi alle 11 i funerali del bimbo di 5 anni nella chiesa di Sant’Antonio da Padova ...

Schianto sulla Provinciale a Castelfidardo, oggi l’addio al piccolo Massimo. Gli amichetti: «Resterà la luce del tuo sorriso»: CASTELFIDARDO - Da una parte le lacrime per una tragedia immane, dall’altra le indagini doverose della procura di Ancona. Che sullo schianto mortale avvenuto martedì sera lungo ...

Un momento di commozione per Mirko Brunetti - Grande Fratello 2023 | GF: Il rientro in Casa di Mirko, come ospite per alcuni giorni, ha provocato una forte gioia da parte dei suoi compagni di avventura. Il ragazzo, infatti, si dice grato dell'affetto ricevuto e condivide a ...