Grande Fratello | Beatrice dà il buongiorno a Maddaloni ma lui la ignora – Video

Beatrice Luzzi, ancora attacchi: l'intervento di Rosy Chin e Federico L'ultima puntata del Grande Fratello è stata nuovamente difficile per Beatrice , in quanto si è dovuta confrontare con il branco

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Marco(US Endemol Shine) Se ilsi vede dal mattino, la ramanzina di Alfonso Signorini mercoledì sera non sembra essere servita a granché.Luzzi continua ad essere un corpo estraneo a gran parte del gruppo che abita la casa del, ma a quanto pare non per sua volontà, come invece sostengono gli altri concorrenti. Oggi, mentre stava preparando la colazione, l’attrice accoglie Marcoin cucina con il più classico dei saluti che aprono la giornata (““, gli dice). Lui, però, lacompletamente, come se non ci fosse; non risponde, non la guarda, le passa vicino e si mette al lavandino a lavare la sua tazza....