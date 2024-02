Grand Slam di Judo | Odette Giuffrida fa uno splendido argento a Baku

Si apre con la splendida medaglia d'argento di Odette Giuffrida il Grand Slam di judo in corso a Baku. In Azerbaijan la campionessa azzurra sale sul secondo gradino del podio nella categoria riservata alle atlete fino ai 52 kg, dopo essere stata sconfitta nella

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – E’ un’altra splendida medaglia vinta per. L’Azzurra, che si prepara a partecipare alla terza Olimpiade della carriera, conquista l’nei 52 kg della gloria aldi. Per lei è l’alloro numero 27 nel circuito internazionale del WorldTour ed è il sesto del secondo posto. In bacheca anche 7 ori e 14 bronzi, sempre nel torneo internazionale. “Un’altra medaglia pesantissima –ha commentato coach Francesco Bruyere, come riporta fijlkam.it– Purtroppo Parigi aveva interrotto una lunga serie positiva di medaglie negli, ma come vi avevo detto ero sicuro che fosse stato solo un episodio e così è stato. Ody ha voluto fortemente partecipare a questa gara per rimettere subito le ...