Gran Premio Giovani Giordano Orobie Ski è salita sul podio

"Siamo molto contenti di poter valorizzare i giovani sportivi del prime fra tutte il Gran Premio di Teramo a fine Marzo e Grand

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è disputato in Val Palot (Bs) il primo dei due slalom femminili FIS validi per ilItaliaDicoflor, il circuito dedicato alle atlete della categorianon inserite nelle squadre nazionali. La gara è stata vinta dalla valdostana Tatum Bieler davanti a Flavia Dilettatesserata per leSki Team. Nella categoria aspiranti si è imposta la valdostana Giorgia Collomb. Oggi il programma propone un altro slalom. Silvio De Sanctis