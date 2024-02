Graffito d’amore a Merate | gli autori si scusano “Abbiamo sbagliato | ma volevamo mandare un messaggio ai giovani come noi”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024)(Lecco) – Cos’è l’amore? Una domanda che affonda nella notte dei tempi, e che deve aver tormentato gli animi di duelicealisi, che la sera della vigilia di San Valentino hanno cercato di scrivere con lo spray rosso, sul muro della scuola frequentata dalle ex ragazze (il liceo Maria Gaetana Agnesi), la loro risposta: “L’amore non è un gioco”. Beccati dai carabinieri, hanno rimediato una denuncia per deturpamento e imbrattamento. “Ci rendiamo conto chemancato di rispetto alle regole e al comportamento civile, macchiandoci di questo gesto evitabile e facendo prevalere l’istinto alla ragione. Per questoprovveduto a scusarci con i docenti e la dirigenza dell'istituto e a ripulire il danno causato e siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità”, spiegano ...