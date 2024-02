in un favoloso scenario innevato che c hiede ad Amy Jackson di diventare sua moglie hanno già spezzato molti cuori tra i fan di Gossip Girl che hanno idolatrato per anni l'interprete di Chuck Bass

Gossip Girl, Chuck Bass si sposa: romantico momento per l’attore (Di venerdì 16 febbraio 2024) Abbiamo amato il personaggio di Chuck Bass all’interno della serie tv iconica newyorkese Gossip Girl. All’interno della trama l’attore era innamorato di Blair Waldorf, ma finalmente anche nella vita reale Ed Westwick sembra aver trovato la donna della sua vita e adesso non se la fa sfuggire. Ed Westwick è stato l’interprete di Chuck Bass in tutte le stagioni di Gossip Girl. Il suo personaggio è diventato iconico e forse un po’ ha influenzato anche la vita privata dell’attore. Anche lui, infatti, così come il fidanzato di Blair Waldorf ha fatto una proposta di matrimonio alla sua compagna in grande stile. Ecco quando convolerà a nozze. Chuck Bass dopo Gossip ... Leggi tutta la notizia su velvetgossip (Di venerdì 16 febbraio 2024) Abbiamo amato il personaggio diall’interno della serie tv iconica newyorkese. All’interno della tramaera innamorato di Blair Waldorf, ma finalmente anche nella vita reale Ed Westwick sembra aver trovato la donna della sua vita e adesso non se la fa sfuggire. Ed Westwick è stato l’interprete diin tutte le stagioni di. Il suo personaggio è diventato iconico e forse un po’ ha influenzato anche la vita privata del. Anche lui, infatti, così come il fidanzato di Blair Waldorf ha fatto una proposta di matrimonio alla sua compagna in grande stile. Ecco quando convolerà a nozze.dopo...

