Gosens shock | «Mi minacciano di morte e poi chiedono l’autografo»

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le parole di Robin, esterno dell’Union Berlino, sul suo rapporto con i tifosi del club tedesco. I dettagli Robin, esterno dell’Union Berlino, ha parlato ai canali ufficiali del club di un episodio avuto con un tifoso al terimine di un match di Bundesliga. PAROLE – «Dopo la partita con il Wolfsburg per 1-0 mi sono fermato a firmare autografi da alcuni tifosi. Uno di quelli che mi ha chiestoera lo stesso che mi aveva minacciato didopo la sfida con il Mainz. Mi scrisse che io e la mia famiglia meritavamo la. Le persone di successo come me non diventano così per caso».