Gorgone | Dobbiamo guardarci alle spalle

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Più che uno sfogo dopo il sesto "flop" casalingo (Sestri, Gubbio, Pescara, Pontedera, Vis Pesaro e Torres), quello dell’natoreè stato un vero e proprio atto di accusa nei confronti di chi pensa a coltivare il proprio "orticello", dimenticando che si gioca in undici e che il bene comune è la Lucchese. E per la prima volta in maniera altrettanto chiara, il tecnico rossonero ha detto che bisogna rimettere nel cassetto certi sogni di grandezza e cominciare seriamente a guardarsisp. Perché se è vero che la zona play-off è appena ad un punto, è altrettanto vero che il vantaggio sulla zona play-out si è assottigliato, a due-tre lunghezze, dopo gli ultimi successi di Rimini e Pineto, con la Spal che ha vinto due partite di seguito, grazie al ritorno sulla panchina di Mimmo Di Carlo ed è in forte ...

