Gonnelli | soglia superata | I nuovi iscritti sono 609

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’ufficialità era arrivata a gennaio: l’istitutodi Gambassi Terme e Montaione non subirà nessun accorpamento per l’anno scolastico 2024/25. A renderlo noto il mese scorso era stata la giunta della Regione Toscana con una specifica delibera, con la quale è stato ridotto il numero degli istituti scolastici da accorpare dagli originari 15 (fra cui anche il) a 4. Le amministrazioni comunali avevano cercato da subito, con ogni mezzo, di contrastare la fusione. A non convincere erano i criteri adottati per individuare gli istituti da accorpare: non si era tenuto di conto dell’effettivo numero degli alunnialper l’anno scolastico in corso. Per la Regione 594, a fronte di unadi 600 quale base per rientrare nelle scuole da accorpare, invece dei 606 ...