Golf Pozzoni stratosferico al Tm Open Ora può volare verso Marrakech

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il maltempo ha condizionato il secondo fine settimana di febbraio costringendo ad annullare gli appuntamenti di sabato. Domenica invece i giocatori sono scesi normalmente in campo a Villa Paradiso e Camuzzago. Al circolo di Cornate d’Adda ha fatto tappa il Tmby Taylor Made, con in palio l’accesso alla semifinale italiana, anticamera dell’epilogo a. Hanno staccato il pass Piero, con lopunteggio di 68 colpi. Con lui Filippo Colombetti (37), Marco Dellera (37) e Giancarlo Nacamulli (35) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo Armando Sartori (33), Alessandro Chailly Nizardo (36) e Massimiliano Calegari (30). AlBorgo di Camuzzago era programma la Race to. Ha vinto Luca Calamari con 36 colpi. In prima categoria ...