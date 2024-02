Golf | PGA Tour | Patrick Cantlay al comando del The Genesis Invitational dopo la prima tornata

A dieci mesi di distanza dall'ultima volta, Tiger Woods tornerà finalmente a giocare un torneo del PGA Tour . Il fenomeno americano sarà infatti ai nastri di partenza al Genesis Invitational , evento con un montepremi di 20 milioni di dollari in programma dal 18 febbraio a Pacific Palisades, in

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Iisti del PGAdanno inizio ad un nuovo appuntamento del folto calendario 2024. Spazio infatti al The(montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1926 sotto il nome di Los Angeles Open che chiude il cosiddetto “West Coast Swing”. La kermesse californiana è inoltre una delle cinque del PGA che accoglie iisti partecipanti tramite inviti che riguardano i vincitori del torneo nelle passate edizioni, vincitori Major degli ultimi 5 anni, membri della scorsa Ryder Cup, vincitori di tornei nel 2024 precedenti al The, ed altri criteri via via meno selettivi. Al termine del primo round guida la classifica. L’americano sigla unada -7 (64 colpi) sporcando il suo ...

