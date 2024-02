Golf | Genesis Invitational | falsa partenza per Tiger Woods

Qualche prodezza, molti errori, tanta fatica e stanchezza. E' stato un ritorno in gara complicato quello di Tiger Woods in un torneo del PGA Tour.

Qualche prodezza, molti errori, tanta fatica e stanchezza. E' stato un ritorno in gara complicato quello di Tiger Woods in un torneo del PGA Tour. Dieci mesi dopo l'uscita nel terzo round del Masters, il 15 volte campione Major ha chiuso in California, il primo giro del Genesis Invitational, al 49/o posto con uno score di 72 (+1) colpi. Sul percorso del Riviera Country Club (par 71), lì dove nel 1992 fece il suo debutto sul circuito da amateur, a 16 anni, Woods ha realizzato cinque birdie, con sei bogey. "Non ho certo mostrato regolarità in campo, lavorerò duro per migliorare. La mia schiena ormai è fusa e il mio corpo dolorante. Ma c'era da aspettarselo", le dichiarazioni di "The Big Cat" che ha interrotto una striscia di tre punteggi consecutivi sotto il par, che durava dal 2018, nel round di apertura