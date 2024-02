Golf | Genesis Invitational 2024 | in testa Cantlay | Tiger Woods lontano e 49°

Qualche prodezza, molti errori, tanta fatica e stanchezza. E' stato un ritorno in gara complicato quello di Tiger Woods in un torneo del PGA Tour.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è concluso il primo giro del. InPatrickcon 64 (-7). Dietro di lui, a un solo colpo di distanza, tutti secondi con 65 (-6), un terzetto d’inseguitori composto dall’americano Luke List e dagli australiani Jason Day e Cameron Davis. Mentre in quinta piazza con 66 (-5) ecco gli statunitensi Tom Hoge, Jordan Spieth e Will Zalatoris. Lontanissimo un claudicante, 49° con 72 (+1). “Non ho certo mostrato regolarità in campo, lavorerò duro per migliorare. La mia schiena ormai è fusa e il mio corpo dolorante. Ma c’era da aspettarselo“, le sue parole. SportFace.