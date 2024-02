Gol | magie | sorrisi | l’Atalanta saluta Muriel con un video delle sue migliori giocate in nerazzurro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Impossibile riassumere quasi cinque anni in pochi minuti, specialmente se vissuti intensamente, come è stata la storia tra Luis. Unica, irripetibile, memorabile. Con il pasaggio all’Orlando City, ufficializzato giovedì (15 febbraio), la Dea hato uno dei simboli di questo ciclo gasperiniano. 184 presenze, 68 reti e 28 assist: numeri che parlano da soli. “Ho un nodo alla gola che non mi lascia parlare bene. Siete la tifoseria più bella, vi porterò sempre nel cuore”, era stato il saluto di Lucho sui social. Sotto, nei commenti, i cuori postati dagli ormai ex compagni nerazzurri, i saluti, gli auguri. “Ci hai fatto divertire, sognare e ballare in Italia e in Europa. Le tuee il tuo sorriso rimarranno indelebili nella storia nerazzurra” ha scritto invecesui ...