Gmail | Documenti | Fogli | Presentazioni | Drive e Duet AI | le novità in casa Google

di fatto, corrisponde ad un abbonamento a Google One AI Premium, il servizio che offre anche 2TB di spazio, una VPN e l'integrazione delle funzioni IA con Google Documenti, Fogli, Slide e GMail (in

(Di venerdì 16 febbraio 2024)introduce miglioramenti riguardantiAI e i commenti in vari servizi, come. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google Workspace: nuovi commenti su Documenti, Fogli e Presentazioni: Google ha annunciato una serie di novità nella gestione dei commenti su Documenti, Presentazioni e Fogli: saranno attive a partire dal 1 marzo.

Il chatbot Bard di Google cambia nome e diventa Gemini: La nuova intelligenza artificiale del colosso hi-tech di Mountain View è già disponibile e può eseguire molte attività ...

Google introduce nuove regole per bloccare email collettive sospette: Google ha annunciato nuove regole per gli invii di email di massa su Gmail, impostando l'autenticazione dell'identità per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di phishing.