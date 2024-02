«Gloria» la serie che mostra le insidie della fama arriva su Rai 1

Sabrina Ferilli torna alla commedia dopo 12 anni con Gloria, una serie in onda lunedì 19 febbraio e poi il 26 e 27 Abbate che ce la

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo dodici anni di assenza, Sabrina Ferilli fa il suo ritorno in prima serata su Rai 1, affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi e Emanuela Grimalda, sotto la regia di Fausto Brizzi. La, intitolata "", si ispira a due capolavori del cinema - "Viale del Tramonto" ed "Eva contro Eva" - e alla celebrefrancese "Call My Agent". In onda lunedì 19 febbraio e successivamente il 26 e il 27 febbraio, propone un mix di divertimento e riflessione sui pericolia ogni costo e del voyeurismo sui social media. La produzione è curata da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction, basata sulla sceneggiatura originale di Roberto Proia intitolata "Vorrei vedere te". Sabrina Ferilli interpreta, una diva con una propensione naturale per il melodramma e ...