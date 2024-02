Gli ucraini si sono rotti | Zelensky a picco nei sondaggi

Gli ucraini si sono comportati bene sul campo di battaglia nel 2022, e la maggior parte dei leader occidentali pensava che questo, combinato con sanzioni devastanti all'economia russa, avrebbe

(Di venerdì 16 febbraio 2024) In Ucraina, il crescente scetticismo nei confronti della leadership del presidente Volodymyrsegna un periodo di incertezza politica per la nazione, che si trova nel mezzo di un conflitto prolungato e di una complessa situazione interna. Recenti studistici rivelano una tendenza allarmante verso una diminuzione della fiducia in, un tempo ampiamente supportato dalla popolazione, mettendo in luce le sfide che il presidente potrebbe dover affrontare per mantenere la sua posizione di leadership. La decisione didi licenziare il generale Valery Zaluzhny, capo delle forze armate, ha funto da catalizzatore per questa riduzione di fiducia. Uno condotto dal Kyiv International Institute of Sociology ha evidenziato un calo della fiducia nel presidente dal 77% a dicembre ...

Ivrea , famosa per la sua spettacolare festa di Carnevale , apre le porte a un gruppo di visitatori davvero “speciali”: gli orfani di Kharkiv, vittime ... (sbircialanotizia)

Kyiv , dalla nostra inviata. Vladimir Putin ha una voce sempre sommessa che in Ucraina tutti sanno riconoscere, un volto che compare negli incubi dei ... (ilfoglio)

Ucraina Russia, Zelensky: Navalny ucciso, Putin responsabile. Mosca: non conosciamo cause: La Terza brigata d'assalto separata ucraina, schierata ad Avdiivka per contenere l'offensiva russa, ha denunciato che la Russia sta attaccando con munizioni al fosforo la fabbrica di coke della città.

Addio a Navalny, il Mandela di Russia: Aleksej Navalny è morto in un carcere russo, in una cella di isolamento dove era entrato per la ventisettesima volta dall’inizio della sua detenzione. Il portavoce del Cremlino ha detto che Vladimir P ...

Conferenza Atene: la guerra in Ucraina infuria ma in Grecia si parla di ricostruzione: 411 miliardi di euro: è la stima delle risorse necessarie per i progetti di ricostruzione dell'Ucraina, ribadita alla Conferenza organizzata ad Atene ...