Gli operatori del 118 ora riprendono in video i loro interventi | cosa cambia per la nostra privacy

Nazionale Paritetica per le Casse Edili costituita tra gli altri delle banche dati partendo da una riflessione sull'importanza del "e iniziative in ambito della sicurezza e salute degli operatori.

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il sistema è pensato per salvare più vite possibili ma parliamo anche di telecamere che entrano in casa delle persone, le, e raccolgono dati sanitari. I pazienti devono essere informati in modo trasparente.