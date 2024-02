c'è da recuperare soldi perché in famiglia le necessità aumentano. Le previsioni del giorno per gli ultimi segni per amore e lavoro Sono indecisi per le troppe cose da fare sul lavoro. Infine il

"Gli indecisi aumentano". Mannheimer: il dato che fa tremare i partiti (Di venerdì 16 febbraio 2024) La sempre concitata settimana di Sanremo ha portato con sé una scia di polemiche più o meno consistenti nei riguardi del governo di Giorgia Meloni. Specie per quel che concerne la sua influenza sulla televisione di Stato, la Rai, che a detta di molti italiani si è ormai trasformata in una sorta di TeleMeloni. Nonostante ciò, nel consueto sondaggio sulle intenzioni di voto proposto da Eumetra, si può osservare come il campione di elettori nutra ancora parecchia fiducia soprattutto in Fratelli d'Italia che, come si suol dire, a dispetto della tempesta mediatica, ha "tenuto botta". Il partito del premier Meloni non scende infatti sotto al 28%, subendo sì un calo dello 0.5% rispetto al dato di due settimane fa, ma rimanendo ancora saldamente al comando delle preferenze degli italiani. Nel corso della puntata di PiazzaPulita, il noto sondaggista Renato ...

