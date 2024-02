Gli anime postapocalittici più famosi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Glirappresentano ormai una categoria di film molto apprezzata non solo dagli appassionati del fumetto giapponese e delle sue derivazioni, ma anche da un pubblico molto variegato, sempre più interessato dalle trame avvincenti e dai temi trattati in queste opere. Tra questi, uno dei generi che va per la maggiore sono quelli a sfondo postapocalittico, con storie che si svolgono in un futuro distopico in cui la civiltà è stata distrutta da un evento catastrofico, come una guerra nucleare, un disastro naturale o un’invasione aliena. In queste ambientazioni desolate, i sopravvissuti lottano per la sopravvivenza, cercando di ricostruire la società o semplicemente di sopravvivere giorno dopo giorno, affrontando argomenti come la resilienza umana, la speranza, la disperazione e l’etica della sopravvivenza. Vediamo ora alcuni dei più...