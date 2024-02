Giuseppe Garibaldi | interviene il fratello dopo i rumors | “Maggiori informazioni verranno date dal GF” 

Come sta Giuseppe Garibaldi dopo essere stato colto da un secondo malore che lo ha costretto nuovamente a lasciare temporaneamente la Casa del Grande Fratello ? E' questa la domanda delle ultime ore in merito

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ilNicoladiffuso in rete. Ecco cosa è emerso sui socialaver lasciato la casa momentaneamente per un malore è rientrato in gioco nella Casa più spiata d’Italia continuando la sua esperienza. Il giovane concorrente poche ore prima della diretta per un secondo malore ha dovuto rilasciare la Casa e attualmente si trova ancora sotto osservazione prima di scoprire se potrà tornare nella Casa. Intanto nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto un’indiscrezione riguardoe il suo stato di salute: “Io sono vicina alla famiglia die pare che non tornerà, sta bene per fortuna ha fatto ...