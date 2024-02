Lo ha scandito la silloge di Giulia Bongiorno in Commissione Salera e Marzi: come la vedono loro Come funziona dunque, e chi può

Giulia Bongiorno, chi è l’avvocato di Doppia Difesa con Michelle Hunziker? Chi è il padre di suo figlio? (Di venerdì 16 febbraio 2024) Giulia Bongiorno, è l’avvocato che accanto a Michelle Hunziker è fondatrice di Doppia Difesa, la fondazione a tutela delle donne. Sia la Hunziker che lei sono protagoniste dell’inchiesta di Selvaggia Lucarelli. Scopriamo di seguito tutto sulla sua vita! Leggi anche: Selvaggia Lucarelli aveva ragione su Michelle Hunziker, ecco cosa è successo con la sua fondazione... Leggi tutta la notizia su donnapop (Di venerdì 16 febbraio 2024), èche accanto aè fondatrice di, la fondazione a tutela delle donne. Sia lache lei sono protagoniste dell’inchiesta di Selvaggia Lucarelli. Scopriamo di seguito tutto sulla sua vita! Leggi anche: Selvaggia Lucarelli aveva ragione su, ecco cosa è successo con la sua fondazione...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Selvaggia Lucarelli, archiviata la querela di Bongiorno e Hunzinker: Selvaggia Lucarelli era stata querelata nel 2018 per l'inchiesta sulla Onlus "Doppia Difesa" fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno ... Chiara Ferragni massacrata, Michelle Hunziker graziata: ci sono truffe di serie A e di serie B: Michelle Hunziker e Chiara Ferragni sono state "smascherate" da Selvaggia Lucarelli, ma i media riservano loro un trattamento diverso. Doppia Difesa vs Selvaggia Lucarelli: Doppia Difesa è una Onlus fondata dalla conduttrice svizzera Michelle Hunziker e dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno. L’obiettivo dichiarato della fondazione era quello di fornire supporto e ...

Video di Tendenza