Giugliano e Qualiano | Sicurezza sul lavoro Scattano sanzioni

Il Capodanno è lontano, lo è anche l'idea che la sicurezza debba essere una priorità. Perché anche una piccola comune di Giugliano Nei guai un 43enne di Giugliano, un 67enne di Qualiano e un 33enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Controlli anell’ambito dellasultotali per 23mila eurosulin Campania e a. I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione hanno effettuato un servizio a largo raggio insieme ai militari del Nil di Napoli e al personale dell’Asl Napoli Nord 2. Nella lente dei controlli i luoghi di lavori e gli esercizi commerciali.Durante le operazioni denunciato il titolare di un panificio giuglianese. Tra le diverse irregolarità amministrative anche la presenza di un lavoratore “in nero”. Per l’imprenditorepari a 19mila euro con l’attività che è stata sospesa per significative carenze ...