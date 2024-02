Giubileo Rocca | Termineremo in tempo lavori a pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Suie i dipartimenti di emergenza abbiamo 155 milioni di euro che toccano tutte le strutture, alcune anche in maniera importante.i nostriine per quest’annoi nostri percorsi assunzionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco(nella foto), parlando degli interventi previsti nel settore della sanità in vista del, in occasione di un evento dell’Anaao Assomed Lazio sulle criticità deidella Capitale in vista del prossimo Anno santo. (Mtr/ Dire)