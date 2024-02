Giubileo 2025 | allestito il piccolo cantiere per smurare la Porta Santa

Durante il colloquio, il Presidente Acampora e Mons. Fisichella hanno convenuto sulla necessità di far convergere gli sforzi per la riuscita di un ... (temporeale.info)

Nessuno vuole costruire la stazione Pigneto per il Giubileo 2025 - deserta anche la terza gara

La stazione Pigneto non verrà realizzata in tempo per il Giubileo 2025. anche la terza gara da oltre 100 milioni di euro è andata deserta.Continua a ... (fanpage)