Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita | “M’illumino di meno”

'Il valore del dato e gli osservatori del sistema bilaterale delle costruzioni. Dalla cybersecurity all'analisi del mercato': è il titolo della Giornata Nazionale della CNCE , la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili costituita tra gli altri da ANAEPA Confartigianato Edilizia , che si è svolta il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Entri privati e pubblici a sostegno del, oggi 16 febbraio 2024 per la XX edizione delladedicata Il 16 febbraio ricorre ladeldi. “di” è lo slogan con cui enti privati, istituzioni e realtà pubbliche comunicano la propria adesione. Il

“ sono STEM perché la scienza è il futuro e io ne faccio parte”. “Ho scelto di essere ricercatrice per la libertà di pensiero”. “Io sono STEM per ... (bergamonews)

Caserta. Venerdì 16 febbraio 2024 la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento aderisce alla Giornata ... (casertanotizie)

‘Smanettando’ sulla rete, spesso ci si imbatte in notizie ed articoli davvero curiosi ed interessanti che, a nostro avviso, proprio per questo ... ()

Giornata del gatto. La storia di Sole e Luna: trovate in pessime condizioni, ora hanno una nuova casa: Il 17 febbraio è la giornata del gatto: il punto sul gattile riminese e le curiosità sugli amici a 4 zampe “Inseparabili, come la Luna e il Sole nel cielo. Per la giornata nazionale del gatto vorrei p ...

‘Buon Compleanno’ Maestro: partono le ‘Settimane Rossiniane’: 2' di lettura 16/02/2024 - Domenica 18 febbraio, al via le ‘Settimane Rossiniane’ - in una versione decisamente extra large per l’anno da Capitale della Cultura - che fino al 7 marzo offrono un ricco ...

Rimini, giornata nazionale del gatto: “Sole e luna, salvate in un’area dismessa di un hotel e ora felici in famiglia”: Verso la giornata nazionale del gatto del 17 febbraio, a Rimini si racconta la nuova vita di Luna e Sole, lo stato dell’arte del gattile, il ...