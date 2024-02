Giorgia Meloni a Vincenzo De Luca | ”Lavori anziché manifestare” e arriva la replica del governatore | ”Lavori lei | stron*za”

capeggiata del presidente della Regione Campania Vincenzo De con il già compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni,

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024)Dea Roma, botta e risposta conladel Presidente della Regione Campania alla Premier., botta e risposta conDeladelBiografieonline.itIldella regione CampaniaDea Roma con latri 700 sindaci per protestare, e non manca il botta e risposta con lache nella giornata di oggi si trovava a Gioia Tauro per la firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione.Deafferma: “Il governo ...