Ghostbusters - Minaccia glaciale | solo un cameo per gli acchiappafantasmi originali?

Nel cast di Ghostbusters: Minaccia Glaciale troviamo Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Bill

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bill Murray, Ernie Hudson e Dan Aykroyd potrebbero partecipare soltanto brevemente al nuovo capitolo cinematografico oppure no? Quale sarà il ruolo degliindopo la partecipazione al precedente Legacy? Secondo Gil Kenan, regista del film, la partecipazione di dei veterani del franchise sarà molto più dettagliata rispetto al recente passato. "In ogni storia c'è un punto in cui si arriva al punto in cui sopravvivere e sconfiggere ciò che combatti ti obbliga ad agire. Questo è il momento che mi emoziona davvero come fan dei: osservare il loro coinvolgimento nella storia ridefinirsi, crescere e diventare più pienamente sviluppato in modo che rispecchi la promessa dei...