Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c'è qualche problema che non posso ignorare: non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne, ha scritto l'

Ghali: «Non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Alla fine parlò lui, il diretto interessato. Ghali, artista fresco di quarto posto con il brano "Casa mia" al Festival di Sanremo, dice la sua dopo le polemiche partite per quel "genocidio" del popolo di Gaza, detto sul palco dell'Ariston. Dopo l'intervista "censurata" (o meglio incompleta) su Repubblica, i presidi davanti alle sedi Rai contro la guerra di Israele (con tanto di manganellate) e il suo nome uscito sui media internazionali interviene. E lo fa con poche parole. Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c'è qualche problema che non posso ignorare: non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne, ha scritto l'artista sui social.

