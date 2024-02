GF | Mirko e Perla bacio nascosto sotto le coperte? Cosa è successo

Grande Fratello,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il rientro nella casa del Grande Fratello diBrunetti ha scombussolato un bel po' gli equilibri diVatiero. In questi giorni stanno avendo modo di parlare e di cercarefare della loro relazione. Allo scopo di favorire il più possibile il dialogo tra i due, hanno avuto anche la possibilità di trascorrere una notte insieme in tugurio, totalmente da soli, durante la quale pare siaqual. Al di là di questo, i telespettatori del reality show hanno notato anche un altro elemento, che sembrerebbe confermare che ci siano i presupposti per ritornare insieme., infatti, chiacchierando con alcuni coinquilini ha lasciato intendere di aver baciatodurante questo Grande Fratello. Ma quando è accaduto tutto ciò?...