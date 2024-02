GF Anita | il fidanzato le passa di nascosto un bigliettino | cosa c’è scritto “Squalifica”

Edoardo, fidanzato di Anita Olivieri, durante l'intervento di Alfonso PASSA UN BIGLIETTINO ad Anita. La squalifica, data la recidività (ricordiamo che la madre passò un bigliettino sempre a Anita), è

(Di venerdì 16 febbraio 2024)è finita nei guai al Grande Fratello per un presunto bigliettoto didalche non èto inosservato. Il web è in rivolta, tutti chiedono a gran voce ladella concorrente che avrebbe, per l’ennesima volta, ricevuto una comunicazione dall’esterno, andando quindi a violare quello che è il regolamento ufficiale che impone un totale distacco dal mondo fuori dalla casa e quindi comunicazioni incluse, fatta eccezione per quelle organizzate appositamente dal GF. Richiesta laper/screen video X @oltracotanza (cityrumors.it)Durante la visita delEdoardo,sembra prendere dalle sue mani un biglietto, un gesto che comunque è stato ripreso dalle telecamere ...