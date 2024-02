GeVi Napoli Basket batte Brescia e va in semifinale di Coppa Italia

GERMANI BRESCIA " GEVI NAPOLI BASKET= 74 - 80 ( 11 - 19; 30 - 34; 46 - 61) BRESCIA: Christon 11, Gabriel 19, Bilan 4, Burnell 10, Massinburg 7, Tanfoglio ne, Della Valle 12, Petrucelli 8, Cobbins 3, Cournooh, Akele,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Al termine di una partita splendida, condotta per tutti i 40 minuti dalla formazione di Milicic, laha superato la Germaniper 80-74. Trionfo azzurro, lasupera la Germaniper 80-74 al termine di una partita splendida, condotta per tutti i 40 minuti dalla formazione di Milicic.

