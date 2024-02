Getafe da LaLiga EA Sports | programma e dove guardarlo in TV

LaLiga EA Sports 24a Giornata Andiamo a scoprire quali sono le 00 Getafe vs Celta Vigo (telecronaca in lingua inglese) Domenica 11/

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: Como parte de la Jornada 25 deEA2023-2024, el Villarreal y else enfrentarán en el Estadio de la Cerámica el próximo día viernes. Así, pues, en primera instancia, los comandados por Marcelino García Toral llegarán al enfrentamiento luego de empatar con el Deportivo Alavés (1-1), empatar con el Cádiz (0-0), vencer al Barcelona (5-3) y empatar con el Mallorca (1-1), mientras que el combinado de José Bordalás registró una victoria sobre el Celta de Vigo (3-2), un empate con el Betis (1-1), una derrota frente al Real Madrid (2-0) y una victoria sobre el Granada (2-0). Con base en lo anterior, cabe destacar que los groguets se ubican en la decimotercera posición de la tabla con 25 puntos y -12 en el diferencial de goles. De igual forma, los ...

Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Como parte de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2023-2024, el Betis y el Getafe se enfrentarán en el ... (justcalcio)

Luca de la Torre alcanza los 50 partidos en LaLiga: Luca de la Torre alcanzó ayer los 50 partidos con el Celta en Primera División. El internacional norteamericano no pudo celebrar la efeméride con victoria en otro partido en el que fue titular, despué ...

Barcellona-Granada 3-3! Super Yamal non basta a Xavi: Real a +10. Atletico ko: I Colchoneros perdono 1-0 con l'ex Juve infortunato. Vittorie in volata per Getafe e Maiorca con l'ex Lazio Muriqi decisivo ...

Getafe – Celta Vigo streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Questo pomeriggio ore 14.00 si terrà la sfida valevole per la sfida della ventiquattresima giornata di LaLiga 2023/24 tra Getafe e Celta Vigo. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusiva ...