Gerard Butler e Morena Baccarin tornano in Greenland 2

Gerard Butler e Morena Baccarin torneranno in Greenland 2. Le star si riuniranno con il regista Ric Waugh per il sequel tanto atteso intitolato ufficialmente Greenland: Migration. La sceneggiatura del

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La sceneggiatura del nuovo film è stata scritta da Chris Sparling e Mitchell Lafortune ed esplora il modo in cui "la famiglia Garrity deve lasciare la sicurezza del bunker della Groenlandia dopo che la cometa 'Clarke' ha decimato la terra e la famiglia intraprende un viaggio straziante attraverso le terre desolate dell'Europa per trovare una nuova casa". Dragon Trainer: nel cast del ...

In prima serata tv su Rai 4 va in onda il film ' Nella tana dei lupi ', action movie diretto da Christian Gudegast e interpretato da Gerard ... (movietele)

Franco Uzzeni: «Sapevo che John Travolta avrebbe indossato le nostre scarpe. Ma non lo abbiamo pagato per Sanremo»: Il patron della U-Power: «Ero in prima fila all'Ariston e indossavo le stesse scarpe. Oggi a Ventimiglia abbiamo girato uno spot con John e Diletta Leotta» ...

Dall’Inter a Diletta Leotta: il giro di sponsor nel calcio dell’azienda delle scarpe indossate da John Travolta a Sanremo: In molti ne hanno sentito parlare per la prima volta per via del Festival di Sanremo. Non gli appassionati di calcio, che conoscono bene l’azienda delle scarpe da lavoro antiinfortunistiche indossate ...

Bufera sulle scarpe di John Travolta a Sanremo 2024: i primi piani alle sneakers e la versione di U-Power: Dopo le polemiche sulla presunta pubblicità occulta delle scarpe a Sanremo 2024, U-Power ha diffuso un comunicato sulle sneakers indossate da John Travolta.