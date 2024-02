Geolier | Rose Villain e Fabri Fibra giudici del talent rap

Scheda artista: Geolier TAGS Fabri Fibra , Festival di Sanremo , Geolier , Rose Villain , Sanremo 2024 La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale ©

(Adnkronos) – Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain debuttano come coach nel primo talent show dedicato alla musica rap: 'Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia' è la competizione musicale tutta dedicata mondo delle 'barre', prodotta da Fremantle e disponibile su Netflix da lunedì prossimo con i primi quattro episodi. Tutti e tre i coach sono alla loro prima partecipazione ad un talent show e si cimentano nella ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro. Lo show è diviso in 8 episodi che saranno disponibili in tre scaglioni temporali: gli episodi 1-4, che usciranno il 19 febbraio, vedranno i coach partire dalle città più rappresentative del rap italiano – Roma, Napoli e Milano – alla ricerca del miglior rapper della prossima generazione. In questa fase di ricerca, i tre coach saranno affiancati da grandi nomi del rap italiano che li aiuteranno a selezionare le nuove promesse: Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp. Negli episodi 5, 6, 7, che debutteranno lunedì 26 febbraio, i giovani rapper selezionati si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, videoclip e, soprattutto, nel featuring con Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. La finale sarà invece disponibile da lunedì 4 marzo, e vedrà i tre artisti più meritevoli chiamati a presentare il proprio brano originale, per tentare di trasformare il sogno in realtà.