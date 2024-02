16/2 Rap talent show La 'Nuova scena' ha per protagonisti Geolier di cui molto si è dibattuto a Sanremo, Fabri Fibra e Rose In seguito, i giovani concorrenti dovranno esibirsi in prove di

Geolier, a Sanremo i giovani ingaggiati e delusi (Di venerdì 16 febbraio 2024) "Io cerco sempre d'imparare dai giovani. I giovani vanno ascoltati…". Ascoltati ma non assecondati se è vera la ricostruzione dei fatti riguardanti l'esito finale della votazione al popolare e molto altro fenomeno di massa che passa sotto il nome di Festival della canzone italiana che da settantaquattro anni si celebra a Sanremo. Chi parla è il pontefice massimo della funzione musicale Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, che così dicendo e svecchiando di molto la classica gara canora ha cercato di avvicinare e coinvolgere il prezioso pubblico delle nuove generazioni. Che ha risposto in massa considerato il successo dell'ultima edizione. Interessante anche il giochetto della matita che i concorrenti consegnavano al conduttore al termine della propria esibizione per simboleggiare l'importanza di partecipare, esprimere ... Leggi tutta la notizia su ildenaro

