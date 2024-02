Genoa | i convocati di Gilardino per il Napoli | tornano due difensori

Il Genoa ha reso nota la lista dei 22 convocati per la partita Gilardino ha potuto convocare, come previsto in settimana, anche

Il Genoa ha diffuso la lista dei Convocati per la partita di domani contro l'Empoli: c'è la prima chiamata per gli ultimi arrivati... (calciomercato)

Ecco i Convocati del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini in vista della gara tra la sua Atalanta e il Genoa In vista della sfida ... (calcionews24)

Genoa, i convocati per il Napoli: rientra Haps, un solo assente per Gilardino: Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di campionato contro il Napoli. Il Genoa arriva alla sfida in programma allo stadio Diego Armando ...

Osimhen non convocato contro il Genoa: l'indizio dal report della SSC Napoli: Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli si è allenato oggi all'SSCN Konami Training Center. E arrivano novità importanti dopo il primo giorno a Castel Volturno di Victor Osimhen, che secondo quanto racc ...

LIVE TJ - I convocati: out Bremer, ritornano Danilo e Vlahovic. Juve in viaggio. Dubbi in avanti per Allegri: 17:44 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Verona: lBianconeri in campo contro l'Hellas Verona, in trasferta, ...