Genoa | Gilardino | «Rinnovo? Felice delle parole di Blazquez | ma »

Dirigenti e tecnico al lavoro per prolungare il futuro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ledi Alberto, allenatore del, in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli Albertoha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-. FUTURO – «Ledifanno enormemente piacere averle lette. Prima della gara di Empoli, a Firenze in ritiro, quale allenatore volessi essere in futuro ma non abbiamo parlato di null’altro. Né di progetti tecnici né di contratti. Detto ciò, sono orgoglioso di allenare ile questa squadra perchè in questo momento c’è una passione del nostro popolo che non mi ricordavo. Abbiamo riacceso il fuoco di un amore che c’è sempre stato. Sul futuro ribadisco quanto detto settimane fa: sto spendendo le mie energie per raggiungere il mio obiettivo. Quando la ...