Gaza | aggiornamenti di oggi | IDF massacra civili | il ruolo degli USA

tra i quali le vittime del conflitto a Gaza, siamo infatti al Tutti gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori, i Proprio oggi, giovedì 15 febbraio, è stato ufficialmente aperto un

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024), si contano oltre 28 mila vittime da parte di IDF quindi si spera che gli USA aiutino a far cessare il massacro contro la popolazione di Palestina. Sarà possibile? Le speranze sono poche esembra prossima alla sua completa eliminazione. Questo è sterminio. Ghali dice “stop al genocidio” e Israele definisce quest’affermazione, proprio la sua, come “un attacco a Israele”. Ghali non li ha mai nominati, ma la parola “genocidio” li fa sentire evidentemente chiamati in causa. È il 127° giorno di guerra, ecco il bilancio: Israele conta 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre La Palestina conta oltre 28 mila le persone uccise aSiamo sulla città del sud della Striscia, dove si sono rifugiati centinaia di migliaia di sfollati . Lì Israele prepara una operazione di terra, una raffica di bombe. Israele procede con i ...