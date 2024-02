mentre dalle 20.45 a Castel Raniero torna la tradizionale A Cervia , l'appuntamento è in piazza Garibaldi: dalle 17 letture a tema - Fai economia circolare: metti in circolo gli oggetti che non

"Garibaldi non torna nella casa". Grande Fratello, cosa si dice sulla salute (Di venerdì 16 febbraio 2024) Grande Fratello, che fine ha fatto e soprattutto come sta Giuseppe Garibaldi? Qualche giorno fa, a seguito di un secondo malore, il bidello calabrese ha dovuto di nuovo lasciare la casa. L'argomento è stato ovviamente trattato da Alfonso Signorini nel corso dell'ultima diretta, quella dove tutti si aspettavano di rivederlo come successo qualche settimana prima. Ma invece Garibaldi non c'era e non ha raggiunto i suoi coinquilini. Lunedì scorso il conduttore del reality ha fatto sapere al pubblico che Garibaldi sta bene e che i medici stanno monitorando la sua situazione, senza però dare una data precisa del suo rientro nella casa. La produzione del programma e Signorini hanno espresso il desiderio che Giuseppe possa riprendere presto la sua ...

