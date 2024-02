Galatasaray-Westchester United oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

A FASE A GIRONI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024 SASSUOLO - WESTCHESTER A GIRONI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024 SASSUOLO - WESTCHESTER UNITED (LU) / Campo sportivo "Cavanis" (ore 15) (Sintetico) GALATASARAY -

(Di venerdì 16 febbraio 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per ildi. Nel girone A del gruppo 1 spareggio per la qualificazione agli ottavi: in caso di vittoria ci sono ottime chance di qualificarsi, anche come migliore delle terze se non come seconda, senza i tre punti eliminazione certa. Chi vincerà a Marina di Pietrasanta, al Campo sportivo “Pedonese”? Appuntamento alle ore 15 di venerdì 16 febbraio, non è disponibile alcunatv edella partita. SportFace.