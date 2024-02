stile tettonico dell'area - si legge in una notizia del 3 maggio Madame Web è l'ultimo disastro da un fumetto Marvel di Gabriele Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente Il nuovo

Gabriele Maggio nuovo Ceo del brand (Di venerdì 16 febbraio 2024) Elisabetta Franchi annuncia la nomina di Gabriele Maggio (in foto) nuovo Ceo. Una carriera ventennale nell'industria della moda, Maggio porta con sé una vasta esperienza nel settore del lusso e una capacità di guidare crescita e innovazione. E' stato chiamato per il lancio globale del brand basato a Bologna. Maggio ha lavorato con Stella McCartney, Moschino, Bottega Veneta e Gucci e ha esperienze con Prada e Armani. Con lui, la stilista-imprenditrice vuole elevare il marchio nel mondo. E.D.

