Fuori “Capricorn” e “Gen-X Cops” dei Vampire Weekend

Roma, 16 feb. Sono usciti oggi, in digitale, Capricorn e Gen - X Cops, due inediti che segnano latteso ritorno dopo 5 anni dei Vampire Weekend. I brani anticipano lalbum di inediti Only God Was Above Us in uscita il 5 aprile per Columbia Records

Roma, 16 feb. (askanews) – Sono usciti oggi, in digitale, "Capricorn" e "Gen-X Cops", due inediti che segnano l'atteso ritorno dopo 5 anni dei Vampire Weekend. I brani anticipano l'album di inediti "Only God Was Above Us" in uscita il 5 aprile per Columbia Records in versione digitale e fisica su cd, vinile nero standard, doppio vinile nero e doppio vinile trasparente. "Capricorn" e "Gen-X Cops" mostrano due aspetti distinti del nuovo disco: "Capricorn", scritto da Ezra Koenig e prodotto da Ariel Rechtstaid e Koenig, inizia con una dolce melodia fino ad arrivare a un ritornello caratterizzato da chitarre distorte e batteria, "Gen-X Cops", co-scritto da Koenig e Chris Tomson e prodotto da Rechtstaid, Koenig e Tomson, parte con una velocissima ...

