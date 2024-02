Francia | Macron vara la censura su vaccini Covid | 3 anni di carcere e 45mila € di multa a chi critica trattamenti terapeutici ' ritenuti sicuri' dallo Stato ; ok dall' Assemblea Nazionale

Il Capo dello Stato vuole guardare al futuro con ottimismo, promettendo una batteria di misure per l'avvento di un Paese - sono le sue parole - 'più ... (247.libero)

Il presidente francese, Emmanuel Macron , ha promulga to stasera la legge sull'immigrazione , che appare sul Journal Officiel di oggi. Il testo è stato ... (quotidiano)

I francesi sono stufi di Macron e la mossa di nominare Gabriel Attal come premier ha affossato ancora di più l'indice di gradimento del presidente. ... (affaritaliani)

Se il compito assegnato al nuovo premier francese Gabriel Attal è di far crescere la popolarità di Emmanuel Macron , sarà la sua gestione della ... (open.online)

Mo: Macron, 'invasione Rafah sarebbe disastro umanitario senza precedenti': Parigi, 16 feb. (Adnkronos) - Un’invasione dell'esercito israeliano di Rafah, dove trovano rifugio 1,4 milioni di palestinesi, “potrebbe solo portare a un disastro umanitario senza precedenti e costit ...

Zelensky visita Germania e Francia per firmare patti di sicurezza: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà in Germania e Francia per firmare accordi bilaterali sulla sicurezza.

Missili ucraini sulla Russia, 6 morti a Belgorod: Zelensky in Francia e Germania. La giornata: Kiev sotto pressione sul campo di battaglia ad Avdiivka. Oggi il presidente ucraino firmerà il patto di sicurezza Parigi ...